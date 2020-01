Kasupke sagt ...

Mensch da hab ick jestan doch glatt n’janz wichtijet Datum vapasst: Jestan war nämlich der intanationale Tach der Jogginghose! Erfunden wurde diesa merkwürdije Ehrentach ausnahmsweise mal nich in Amerika, sondan vor zehn Jahrn von vier jungen Östareichern. Wat det soll? Keene Ahnung. Ich bin ja sehr für Bequemlichkeit, aba diese Büxen find ick wirklich nich besondas kleidsam. Außadem muss ick imma an den Spruch von olle Lagerfeld denken, der jesacht hat: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Ick finde, da ist irjendwie wat dran… Det jleiche jilt übrijens ooch für Socken in Sandalen.