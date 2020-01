Kasupke sagt ...

So, jetz’ hat et sich ausjehoheitet mit Harry und seina Meghan. Die beeden nutzen den Titel nich mehr und zahl’n ooch die Renovierungskosten für ihr’n bescheidenen Wohnsitz zurück, läppische 2,8 Millionen Euro. Na, is doch jeradezu nobel. Jerührt hat Trude und mir aba die liebevolle Mitteilung der Queen zu dem janzen Theata. Det nenn ick Stil. Ansonsten muss man sich üba die Finanzen bei Windsors keene Sorjen machen. Erstens jibts üppije Untastützung von Vadda Staat, außadem passt der Spitzname „Firma“ für die königliche Familie wie die Faust uffs Ooje. Det blaue Blut lässt sich hervorrajend vamarkten, ooch inna zweeten Reihe noch.