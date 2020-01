Kasupke sagt ...

Ick hab mir ja jestan früh mit schwersten Befürchtungen in meene Droschke jesetzt und den janzen Tach Dauastau wejen der Treckademos erwartet. War aba ja’ nich so wild, die eene oda andre Fuhre am Nachmittach jing sojar schnella als sonst an nem Freitach im Berufsvakehr. Ick vamute, det ville Leute nich mit’m Auto jefahr’n sind, weil se ooch dachten, det wird unjemütlich. Det is doch ja’ keen schlechta Effekt. Ick will kee’m det Autofahrn vamiesen oda vabieten, aba wenn nur die Leute mit’m eijenen Wajen untaweechs sind, die daruff wirklich anjewiesen sind, isset uff unsan Straßen wenija voll und wenija stressich. Kann man heute jleich noch ma’ ausprobiern: Die Bauan sind wieda untaweechs.

kasupke@morgenpost.de