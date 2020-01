Kasupke sagt ...

In Berlin herrscht nich nur Traktor-, sondan ooch Stöckelalarm! Is ma wieda Fäshion Week, und ick hatte jestan eene Fashionista uff der Rückbank. Ick gloobe, det war ne Influenzerin. Die hat in eena irren Jechwindichkeit mit ihrn kleenen Daumen uffm Handy rumjetippt, det hab ick ooch schon bei andan jungen Menschen jesehn und jestaunt, wie die det so machen. Und während der janzen Fahrt hattse nich eenmal den Kopp vom Smartfone hochjenommen. Die Orthopäden könn’ sich schon ma freun: Ick wette, die Modekrankheiten der Zukunft vonne Jeneration Smartfone sind Ar-throse-Daumen und Jenickstarre.