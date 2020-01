Kasupke sagt ...

Donnawetta! 13,5 Milljarden hat Vata Staat mehr einjenommen als ausjejeben. Een Rekord-Haushaltsübaschuss, aba keen Jrund zum Feian. Denn det is hart erarbeetet Jeld vom Steuazahla und det sieht nich so aus, als würden wa davon wat zurückkriejen. Wenichstens in Form von Investitionen in Straßen, Schulen und Infrastruktur. Denn det Deutschland een reichet Land is, sieht man ihm jrade in Berlin an vielen Stellen nich an. Dazu schmilzt unsa Sparjroschen uffm Konto wie Butta inne Sonne dankt null Zinsen. Bei dem Haushaltsübaschuss wird’s doch höchste Zeit, det der Staat dem Bürja wat zurückjibt und nich imma nur nimmt.