Siemens-Chef Kaeser hat Luisa Neubauer ‘n Sitz im Uffsichtsrat anjeboten. Zur Erinnerung: Frau Neubauer is Klimaaktivistin, müscht kräftich bei „Fridays for Future“ mit und is 23 Jahre jung. Zur jroßen Übaraschung alla Beteilichten hat se die Offerte abjelehnt, weil se sich nich einfangen lassen will, und vorjeschlajen, den Posten nem Wissenschaftla zu übatrajen.

Det hat, jenauso übaraschend, olle Kaeser abjelehnt. Jeschickta Schachzuch vom Cheffe? Nee, ‘n durchsichtijet und ziemlich plumpet Manöva. Wat soll det, von wem erwartet der Mann Beifall? Ick würde mir freu‘n, wenn wa uns um unsre Umwelt wieda sachjerecht kümman. kasupke@morgenpost.de