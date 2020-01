Kasupke sagt ...

Also, ick konnte ja dem Dschungelcamp uff RTL noch nie viel abjewinnen. Mir tun die Jestalten, die da mitmachen, wie jetzt der olle Ex-Minista Krause oda Frau Kirchberjer, eha leid, dettse so ihre Kasse uffbessan müssen. Aba anjesichts der katastrophalen Buschbrände in Australien find’ ick det jradezu jeschmacklos, da unta ziemlich unbekannten Promis nen Dschungelkönich zu küren. Die wahren Dschungelhelden sind die australischen Feuawehrleute! RTL sollte sich die Flugkosten, Gagen und die Produktionsko-sten sparn und det Jeld den Feuawehrleuten spenden. Denn schalt ick ooch ein, vasprochen!