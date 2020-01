Kasupke sagt ...

Det is ja sehr schön und löblich, wenn die Opfa von Rechtsextremen bessa jeschützt wern und finanzjelle Entschädijung kriejen solln. Aba wat is mit den Leuten, die von Linksextremisten drangsaliert wern? Wie der „BZ“-Journalist, dem se det Auto abjefackelt ham und seine Famillje bedrohn. Hat der etwa keene Hilfe von Vata Staat vadient? Oda die Kontrolleure bei der BVG, die von linken Chaoten anjegriffen wern? Und die normalen Anwohna inna Rigaer Straße? Jewalt is imma schlimm und Hilfe ham alle Opfa vadient, ejal ob von Rechts- oda Linksradikaln. Vorm Jesetz sind doch wohl alle jleich kriminell, ejal wat se für ne Jesinnung ham.