Kasupke sagt ...

Zum Jahresanfang wollen alle imma nur meen Bestes: meen Jeld. Lauta Rechnungen im Briefkasten, und uffm Konto imma wenja Zasta, dabei is noch so viel Monat übrich. Tja, so ne Probleme ham jetzt die vier Berlina, die im vajangenen Jahr im Lotto jewonnen ham, nich mehr. Wär ja zu schön jewesen, wenn’s mich jetroffen hätte… „Hör uff zu jamman, uns jeht’s doch jut“, meent Trude. Hattse im Prinzip ja Recht. Anjeblich sind reiche Menschen ooch nich jlücklicha als andere, is in Studien festjestellt worden. Ick würde det aba zu jern ma am eijenen Leib testen und Ihnen denn sagen, wie et is – als Milljonär.