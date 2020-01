Kasupke sagt ...

Die SPD will ‘n sojenanntet Windbürjerjeld einführ‘n. Wer nüscht jejen Windräda in seina Nachbarschaft hat, soll belohnt wer’n und Prämien kassier’n. Ick finde ja, det is’n eijenartijet Politikmodell. Wahrscheinlich wird denn ne neue Steua einjeführt, um det zu finanzier’n. Aba wer brav die Rejierungspolitik abnickt, kricht Jeld zurück und macht am Ende Plus. Erst dacht’ ick ja, ick hab mir vahört und die Sozis reden von Wutbürjerjeld. Det wär doch ma’ spannend: Prämien fürt Meckan. Windbeuteljeld wäre ooch schön - jeder zehnte gratis. Bezahlen könnten det ja die politischen Windbeutel, die uff so ne Ideen wie det Windbürjerjeld kommen.