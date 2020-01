Dieset Wochenende wern wa noch ma den Weihnachtsbaum anknipsen und uns dran erfreun. Rauschmeißen wollten wa ihn eijentlich an Heilije Drei Könije. Aba ick hab dieset Jahr so’n Prachtexemplar erjattert, da wern wa uns villeicht noch n’paar Tage länga dran erfreun. In unsra Straße lagen schon am zweeten Weihnachtstach zwee schöne Bäume am Straßenrand. Det find ick irjendwie traurich.

Macht ja doch ne Menge Mühe, det Ding uffzustelln und zu schmücken. Und bei dem grauen Schmuddelwetta wärmen eenem wenichstens die Lichta am Tannenbaum det Herz, wo schon Plätzchen, Stolln und die bunten Tella uffjefuttat sind. kasupke@morgenpost.de