Kasupke sagt ...

Heute darf ick ma ausschlafen, muss nur uffpassen, det ick noch Schrippen und Pfankuchen krieje. Die jehörn Silvesta unbedingt dazu. Jenau wie meene Raketen, die ick bei Trude ihre Freundin Kathrin innen Himmel steijen lasse. Bis kurz vor Mittanacht sitz ick natürlich am Steua. Inna letzten Nacht det Jahret is imma n‘jutet Jeschäft zu machen. Ansonsten is allet wie imma: Trude amüsiert sich wie Bolle beim „Dinner for one“, und ick kieke ihr um Mittanacht tief inne Oogen und erklär ihr „You are looking younger than ever...“ Ick wünsch Ihnen ooch jemanden zum Knutschen und n’juten Rutsch ins neue Jahr!