Kasupke sagt ...

Det alte Jahr is fast vorbei, det neue hat noch nich anjefangen. Da blickt man zurück, wat jewesen is, und uff det, wat kommen mag. Ick bin da im Jejensatz zu Greta und Co. janz zuvasichtlich. Jrade wir Berlina ham schon so vielet übastanden, da wern wa ooch noch Klimahysterie und Weltuntajangs-Demos übaleben. Da nehm ick mir‘n Beispiel an meenem Fahrjast, den ick heute wie jedet Jahr an ihrm Jeburtstach fahrn darf: Christa Born wird heute 95 Jahre alt, feiat den Tach munta und fröhlich mit Famillje und Freunden und jenießt det Leben. Ick jratuliere herzlich und wünsche uns allen ihre Lebensfreude und Zuvasicht für det kommende Jahr.