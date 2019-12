Kasupke sagt ...

So, die letzten paar Tage von 2019 wern wa ooch noch rumbringen, wa? Is ja imma so ne besondere Zeit zwischen den Jahren, irjendwie ruhija als sonst. Jedenfalls wenn man nich inne Stadt rennt, um Jeschenke umzutauschen. Is bei uns nich nötich. Der Weihnachtsmann hat nur kleene Sachen jebracht, die Freuda machen. Socken zum Beispiel. Und Schwiejamutta hat untan Leckereien uffm bunten Tella für jeden n’Umschlach mit nem Scheinchen vasteckt. Det nenn ick ma ne jelungene Weihnachtsübaraschung!