Weihnachten is’ bei die meisten Familien ’n festet Programm anjesaacht, an dem nich’ jerüttelt werden darf. Det is bei uns ooch so. Heute Vormittach schmücken Trude und ick die Tanne, den ewijen Kampf mit die Lichtaketten hab’ ick am Wochenende schon jewonnen. Um halb viere fahr’n wa zu Schwiejamutta zum Kaffe. Dazu jibt’s ihre wundabare selbst jebackene Mohnstolle. Damit bejinnt Heilichabend.

Schwiejamama hat ooch imma ’n wundaschönen Baum mit viel Lametta. Danach is Bescherung, und abends jibt’s Würstchen mit Kartoffelsalat – wat sonst? Trude und Kasu wünschen Ihnen allen jeruhsame und frohe Feiatage und ne jut jebratene Jans. Die vaputzen wa am zweeten Weihnachtstach. Ick freu mir schon. kasupke@morgenpost.de