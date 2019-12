Na, hab’n Se schon alle Weihnachtsjeschenke zusamm’? Wir war’n froh, det wa uns jestan nich nochmal int Jetümmel stürzen mussten. Anna Schloßstraße in Steglitz zum Beispiel soll ja schwerst wat los jewesen sein. Da lob ick mir meene Holde, die die Festplanung imma supa im Blick hat. Im Jejensatz zu mir. Ick wollte jestan noch ‘n paar Weihnachtskarten schreiben, hab aba letzte Woche vajessen, Briefmarken zu koofen.

Macht nüscht, jibts ja am Automaten, dacht’ ick. Am ersten Postamt war det Jerät alladings kaputt, erst beim zweeten hat’s jeklappt. So kann man sein’ Adventsspazierjang ooch vabringen ...

kasupke@morgenpost.de