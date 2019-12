Heute is schon der vierte Adventssonntach. Na weiße Weihnachten könnwa uns wohl wieda abschminken. Da schrein die eenen schon wieda Klimawandel, dabei is det früha in unsan Breitenjraden ooch nich so häufich vorjekommen, sagen die Meteorologen. Na schön wärt schon, aba ooch ohne Schnee freu ick mir uffn paar ruhije Feiatage, ohne politische Schnapsideen, hysterische Diskussionen und künstliche Uffrejung üba allet und jedet.

Neulich hatn Fahrjast aus Bayern zu mir jesacht, det jrößte Problem heutzutage sei, det zu ville Leute den eijenen Vogel fürn heilijen Jeist halten. Det stimmt! kasupke@morgenpost.de