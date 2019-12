Kasupke sagt ...

Sonntach is schon der vierte Advent. Trude is inne vaschärfte Weihnachtsphase einjetreten. Mit andan Worten, nüscht mit ausschlafen und jemütlich frühstücken, Kasu wird durch de Jejend jescheucht. „Montach isset im Supamarkt noch schlimma...“, meent Trude und jagt ma heute mit ner langen Liste los. Feiatage sind hart erarbeetet, det fängt schon mit’n Kampf um ‘n Parkplatz an. Komischaweise macht kaum eena Jroßeinkauf mit Fahrrad... Sonntach sind die Läden zwar ooch uff, aba da sitz ick denn doch lieba mit Käffchen vorm Adventskranz. Schließlich muss ick Montach schon wieda los, die Jans holen. Und allet, wat ick heute vajesse...