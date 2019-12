Kasupke sagt ...

Heute übalass ick ma Leserin Evelyn det Steua. Die is janz bejeistat vonna Stillen Stunde im Supamarkt: „Die Neuseelända kriegen so wat hin, daran sollten sich unsere Supamärkte ma’n Beispiel nehm. Zwangsbeschallung übaall, Einkoofen macht keen Spaß mehr, weil et zu laut is. Ohrn zu und durch, andas jeht’s nich! Und wenn de die Mitarbeeta fragst, sind’se alle jenervt vonne Endlosschleife. Leisastelln jeht ooch nich, allet zentral jerejelt. Glooben die Chefs ernsthaft, dettse mehr vakoofn, wenn se uns zudröhnen?“, schreibt die Evelyn. Mir jeht det Jedudel ooch uffn Jeist, und die Melodie is imma die jleiche: Süßa die Kassen nie klingeln...