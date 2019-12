Kasupke sagt ...

Die Tempo-10-Zone inna Dircksenstraße am Alex musste uffjehoben werd’n, weil sie laut Jerichtsbeschluss rechtswidrich war. Wer da aber wejen zu jeringa Langsamkeit ‘n Knöllchen kassiert und bezahlt hat, kricht sein Jeld vonna Polizei nich wieda – darüba hab ick mir jestan erreecht. Noch schöna is aba die Begründung: „Verwarnungsgeldangebote, die angenommen und bezahlt wurden, sowie Bußgelder, welche bereits Rechtskraft erlangt haben, bleiben vereinnahmt.“ Aha, ick bin also selba Schuld, wenn ick det freundliche Anjebot der Ordnungshüta annehme. Ob so ne Behördenlyrik det Vatrauen in unsan Rechtsstaat befördat?