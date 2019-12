Kasupke sagt ...

Ick reje mir ja häufich üba merkwürdije Jerichtsurteile uff, heute muss ick die Justiz aba ma’ loben. Det Bezirksamt Mitte hatte die Dircksenstraße am Alex zur Tempo-10-Zone erklärt und entsprechende Schilda uffjestellt. Det is unzulässich, hat nu aba det Obavawaltungsjericht entschieden. Weil so’n Vakehrszeichen im amtlichen Vakehrszeichenkatalog nich existiert. Jut is, det nich jeda Bezirk Vakehrsberuhijung nach Jutsherr’nart durchboxen kann. Jemein is aba, det Vadda Staat det Jeld aus bezahlten Knöllchen einfach behält.