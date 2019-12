Anna Deutschen Post kann man echt vazweifeln. Ick wollte jestan ne Weihnachtskarte nebst Tafel Schokolade per Brief als kleenen Gruß anne nette Vawandte nach New York schicken. Hab ick schon janz oft so jemacht, is ooch imma anjekomm’. Kostet acht Euro nochwat, teua jenuch.

Jestan erklärt mir die Postlerin am Schalta, det jinge ja nu jar nich. Mit Schokolade drin is det keen Brief mehr, meent se. Jeht nur als Päckchen oda Paket, kostet 16 Euro, meent se. Ja wat denn nu? Darf bei der Post jeda Mitarbeeta seine eijenen Tarife basteln?