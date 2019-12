Kasupke sagt,...

Sein Se bloß vorsichtich, heute is Freitach, der Dreizehnte! Und am Wochenende is schon dritta Advent. Wie imma im Dezemba vajeht die Zeit jefühlt noch schnella als sonst. Eijentlich wird’s höchste Zeit, den Weihnachtsbaum zu koofen, aba nu nich jrade heute. Bin zwar nich wirklich abajläubisch, aba man will ja det Schicksal nich rausfordan. Wird sowieso schon schwierich jenuch, weil et den Händla, wo ick jahrelang jekooft habe, nich mehr jibt. Und Trude will dieset Jahr mitkommen und den Baum mit aussuchen. Da is die vorweihnachtliche Ehekrise programmiert...

( BM )