Alle Jahre wieda: Wenn die Weihnachtsmärkte uffmach’n, stürz ick mir imma uff die Rostbratwürste. Ick hab’ det Jefühl, det die Dinga dieset Jahr ne bessre Qualität hab’n, als die Jahre davor. Da war früha imma eene dabei, die mir nich’ jeschmeckt hat. Aba dieset Jahr kann ick bislang jar nich’ meckan. Nur, det se mir langsam schon wieda zu ville wer’n.

Trude kiekt ooch schon kritisch, weil ick nie an so nem Stand vorbeijehn kann. Also hab ick mir jesaacht: Abwechslung würzt det Leben. Deswejen jibt’s heute keene Rostbratwurst im Brötchen mit Senf, sondan meene jeliebte Currywurst mit Pommes.

