Kasupke sagt ...

Kleenet Weihnachtswunda vorm zweeten Advent: Da is doch tatsächlich die BSR durch unsere Straße jefahrn und hat den Blättawald zusammenjekehrt. Donnawetta, hab ick jedacht, und det noch vorm ersten Schnee! Aba nu muss noch det zweete Wunda passiern: Mit dem Zusammenkehrn alleene isset ja nich jetan, det Laub muss nu noch abtransportiert wern. Bis det soweit is, blockiern die riesijen Laubhaufen die Parkplätze und lösen sich allmählich wieda uff. Wie heeßt det so schön bei der BSR: „We kehr for you“. Also ran ans Werk, liebe Männa in Orange, von lustijen Sprüchen alleene wern die Straßen nich sauba.

kasupke@morgenpost.de