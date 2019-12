Kasupke sagt ...

Denkmalschutz schlächt Currywurst, dabei dacht’ ick imma, die Berlina Leib- und Magenspeise jehört zum Weltkulturerbe. Aba bei Konnopkes in Pankow dürfen se keene Biertische mehr uffstelln, weil sonst det Straßenpflasta nich richtich zur Jeltung kommt. Keen Witz, sonda höchstamtliche Entscheidung. Also, Se wissen ja, ick ess meene Currywurst am liebsten am Kudamm, aba nu hab ick doch ma n’Jrund, nach Pankow zu fahrn und bei Konnopke Station zu machen. Muss mir det Janze ma ankieken, scheint da unta der Hochbahn ja’n besondas feinet Pflasta zu sein.