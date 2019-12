Na wenn det die Greta hört ... In Berlin is die Klimanotlage vaschoben worden, weil Senatorin Jüntha ihre Hausuffjaben nich jemacht hat. Eijentlich sollte ja der „Klima-Notstand“ ausjerufen wern, aba det jefiel den sensiblen Jrünen wejen unjuta Erinnerung an die Notstandsjesetze nich. Dabei ist det Janze sowieso bloß symbolischa Klima-Kokolores.

Und wenn schon Notlage, denn doch bitte übaall, wo Not am Mann is: beim Wohnungsbau, inna Vawaltung, beim Vakehr und so weita. Eijentlich lässt sich die janze Misere als Senatsnotlage zusammenfassen. Die könnten wa jeden Tach ausrufen, hilft bloß nüscht. kasupke@morgenpost.de