Also ick hab meen Weihnachtsjeschenk schon am ersten Dezemba jekricht: een Adventskalenda mit meena Lieblingsschokolade von Sawade. Hat sich Trude mächtich in Unkosten jestürzt, aba dafür bejinnt jeda Tach mit ner kleenen Köstlichkeit zum Kaffee. Ick finde, für Adventskalenda is man nie zu alt.

Ooch wenn ick staune, wat det heutzutage für Riesenteile in allen möglichen Formen jibt. Aba wie imma im Leben – kommt nich nur uff die Vapackung an, sondan uff den Inhalt. Sawade is ne alte Berliner Pralinen-Manufaktur, die von nem jungen Ehepaar vor der Pleite jerettet wurde. Mir schmeckt det. kasupke@morgenpost.de