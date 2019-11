Kasupke sagt ...

In der Weihnachtsbäckerei... Jestan war die jroße Plätzchen-Schlacht in unsra Küche. Trude hat wie jedet Jahr mit Freundin Barbara um die Wette jebacken. Ick hab nur ab und zu zum Naschen rinjekiekt, ansonsten musst ick mir um die Belichterung vom Balkon kümman. Die Schmidtsche von eene Treppe tiefa hat schon spitz jefragt, ob denn die Weihnachtsbeleuchtung bei Kasupkes wieda so schön wird wie im letzten Jahr. Der soziale Druck wird imma jrößa, aba wer mit fünf Meta langen Lichtaketten fertich wird, der hält det aus. Ick wünsche Ihnen allen eenen schönen ersten Advent!