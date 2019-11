Kasupke sagt ...

So, jetz‘ hat sich olle Lütke-Daldrup jetraut, ‘n Eröffnungsdatum für unsan Fluchhafen rauszuhau’n. Ob det klappt? Na, kieken wa ma’... Wär’ schön, wenn unsre weise Landesrejierung ooch sajen könnte, wann det Kongresszentrum ICC wieda uffmacht. Aba nee – Jetz’ heißt et, der Kasten is so marode und volla Schadstoffe, det er nich ma‘ vorübajehend jeöffnet werden kann. Erst muss saniert werd’n. Dafür is aba noch‘n Jutachten nötich und det dauat alleene zwee Jahre. Da hab ick zwee Frajen: Det wievielte ICC-Jutachten isn det schon? Und wieso wurden da monatelang Hundate Flüchtlinge untajebracht, wenn det Raumschiff anjeblich so vaseucht is?