Trude hat mal in Online-Vakoofsportalen jestöbert, ob se een Schmuckstück aus dem Jrünen Jewölbe entdeckt. Ick find det unjlaublich, dettet übahaupt jelungen is, da einzubrechen. Andraseits, wenn die Wächta noch nich ma Waffen tragen und die Sichaheitsvorkehrungen ooch nich so dolle sind, lockt det Diebe natürlich an. Kann jut sein, det ooch dort ma wiede unsre stadtbekannten multikriminelln Clans ihre Finga im Spiel ham. Villeicht bringt ja die Belohnung den eenen oda andan zum Reden.