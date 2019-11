Wo man hinkiekt nüscht wie Irrsinn und Elend in diesa Stadt der jrünen Punkte, vawahrlosten Schuln und von Drogen-dealan besetzten Parks. Eenzija Lichtblick: der Kudamm leuchtet wieda in weihnachtlichem Jlanz! Zu vadanken is det vor allem privaten Jeschäftsleuten und Firmen, die jroßzüjich Jeld dafür jeben. Und hätten die vorher nich so’n Alarm jemacht beim Senat, wärt dunkel jeblieben am Boulevard. Man kann wirklich sagen: Berlin funktioniert nich wejen, sondan trotz seina Rejierung im Roten Rathaus.