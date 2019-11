Kasupke sagt...

Na det hat uns wirklich jefehlt: noch mehr Vabote – nu also für Dieselfahrzeuje in Neukölln. Na und ick wette, da hält sich ooch jeda dran – oda etwa nich? Und wat bringt det, wenn die Diesel denn inne Nebenstraßen ausweichen? Aba nach’m Sinn darf man bei unsa Vakehrssenatorin sowieso nich fragen. Tempo-10-Zonen, die et von Rechts wejen jar nich jibt, jrüne Radweje die keen Rejen übastehn und E-Rolla, die als Elektroschrott die Jehweje blockiern – macht irjend wat davon Sinn?