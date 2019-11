Kasupke sagt...

Kennse den Rapper Capital Bra? Wenn nich, hamse nüscht vasäumt. Det is eena von den Typen, die een uff bösa Bube machen und in ihrn Songs und Videos Staat und Polizei vahöhnen. Bushido is ooch so enna. Jern vabrüdan sich die Rapper mit kriminelln Clans und machen dabei fette Kohle – bis se irjendwann aussteijen wolln, wat ihrn „Jeschäftsfreuden“ übaraschendaweise nich jefällt. Det is denn der Moment, wo die ach so coolen Rapper zur vaachteten Staatsmacht rennen und beschützt wern wolln. Tja, dumm jeloofen, würd ick ma sagen – aba warum soll der Steuazahla eijentlich dafür uffkommen?