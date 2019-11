Kasupke sagt ...

Jibt ja imma ne Menge zu meckan anne Rejierung, aba jetzt hamse mal wat Vanünftijet beschlossen, nämlich det alle Kinda und det Jesundheitspersonal jejen Masern geimpft werden müssen. Det is ooch richtich so. Als ick zur Jrippe-Impfung jejangen bin, hab ick meen alten Impfpass rausjeholt. Icke wurde als kleena Piepel jejen allet jeimpft. Früha war det sebstvaständlich, da jabs jar keene Diskussionen. Heute jibs Impfjegna, die wolln, det jedet Kind die Masern am eijenen Leib erlebt. Varrückt, oda?