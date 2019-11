Also in eenem is die Vakehrssenatorin wirklich Spitze: im Entwickeln von Schnapsideen. Nu solln die ach so tollen Elektrorolla und Leihfarräda, die als Schrotthaufen die Bürjasteije vollmülln, uff Autoparkplätzen parken. Weil det davon ja ooch so ville jibt.

Zahln die Anbietafirmen denn eijentlich ooch Parkjebühren? Oda Straßennutzungsjebühren? Und wenn der Senat erklärtamaßen keen Individualvakehr mehr will, warum wird denn nich in Busse und Bahnen investiert, statt die Straßen mit übaflüssijen Elektrospielzeuch vollzustopfen? Wejen der Dinga lässt jarantiert keena sein Auto stehn – schon jar nich im Winta. kasupke@morgenpost.de