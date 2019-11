Kasupke sagt ...

Heute is der 11.11. Nach Rechnung der Jecken bejinnt jetz’ die närrische Zeit. Ick jebe zu, det mir für derlei Bräuche die rheinischen Gene fehl’n. Außadem hab ick, wenn ick unsre weisen Politika betrachte, det Jefühl, die närrische Zeit reicht von Neujahr bis Silvesta. Jaja, ick weeß, det spießen die Karnevalisten uff, aba det könn’ Kabarettisten ooch – unabhängich vom Kalenda. Und außadem bin ick ja ooch noch da. In diesem Jahr hab’ ick noch wenija Lust uff die fünfte Jahreszeit als sonst. Trude und ick beschäftijen uns jedanklich noch mit dem Mauafall-Jubiläum. Det wirkt allet noch lange nach. Aba zu eem’ Kompromiss bin ick jerne bereit: Ab und zu ‘n Pfannkuchen is völlich in Ordnung.