In Pankow feian se nich nur Mauafall-Jubiläum sonda ne Spitzenleistung in Sachen Steuajeldvaschwendung: 270.000 Euro für vier bekloppte Parklets. Erst warn se zu spät, denn ooch noch zu jroß und nu solln se ooch wieda vaschwinden. Diesa Schildbürjastreich wird alladings noch jetoppt vom Senat, der erst ‘n Containadorf für Flüchtlinge in Tempelhof baut, um det nach nich ma zwee Jahrn wieda abzureißen - für schlappe 47 Milljonen! Dafür wern in Zehlendorf neue Flüchtlingsuntakünfte jebaut, obwohl der Bezirk ne Schule baun will. Vastehn kann man det allet nich.