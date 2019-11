Alle Jahre wieda bejlückt uns die Deutsche Post mit dem Jlücksatlas. Na, mit ihrem Service macht se schon lange keenen mehr jlücklich, aba laut der Studie sind wieda ma die Schleswich-Holsteina total happy, während wir Berlina uff Platz 16 rummuffeln.

Aba det entspricht unsam Wesen: Nich jemeckat is jenuch jelobt! Aba der jemeine Berliner an und für sich wär ja schon jlücklich, wenn die Post nich reihenweise Filjalen jeschlossen hätte und man nu in den paar, die noch offen sind, nich ewich anstehn müsste ...

kasupke@morgenpost.de