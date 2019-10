Kasupke sagt, ...

Also ick muss ja zujeben, zuhause jrinst mir ooch ‘n Kürbiskopp an – Trude hat wieda ma inne Deko-Kiste jegriffen. Trotzdem denk ick am 31. Oktober nich an Halloween, sondan an Martin Luther. Der Reformationstach is nich nur in Brandenburch, sondan ooch in vielen nördlichen Bundesländern een Feiatach – nur Berlin jeht ma wieda ‘n Sondaweg. Dabei sollte man an det bedeutende Wirken vom jroßen Reformator ruhich erinnern. Und ooch für unsere heutijen Klimahysteriker und Weltuntajangspropheten hätte Luther die richtije Antwort parat: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ Ick sage nur: Luther for future!