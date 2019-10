Kasupke sagt ...

Ick hab ma wieda den Trend der Zeit vapasst: Drogentaxis sind jetzt anjesagt und jeben dem Spruch, „Mutta, der Mann mit’n Koks is da!“ ne janz neue Bedeutung. Na det is nüscht für mich, ooch wenn so jetan wird, als sei det selbstva-ständlich, sich mit irjendwat zu berauschen, und die Jrünen Drogenkonsum sowieso erlauben wolln. Fehlt nur noch, det die Supahirnis im Roten Rathaus noch’n Koksdeckel einführn, damit sich den Stoff ooch jeda leisten kann. Natürlich mit Ausjleichzahlungen an die armen Drogendeala im Görlitza Park…