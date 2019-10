Wer in Berlin als Lehra anne Brennpunktschule jeht, kricht 300 Euro im Monat extra. Macht von den ausjebildeten Paukan aba kaum eena, deswejen sind in den einschläjien Bezirken mehr als 70 Prozent der neu einjestellten Lehra Quereinsteija.

Die Zulaje bringt also nüscht, trotzdem hält unsre weise Bildungssenatorin Scheeres daran fest. Is klar, Chefin. Die Pauka sajen, sie hätten lieba kleenere Klassen und mehr Sozialarbeeta zur Untastützung. Okay, det jeht aba nur mit mehr Personal, und det is ja eben nich da. Ick gloobe, die Lehra müssen wieda Beamte werden, wie in allen andan Bundesländan. Sonst is der Job in unsam Millionendorf nich’ attraktiv.

kasupke@morgenpost.de