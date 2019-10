Die Friedrichstraße in Berlin ist an diesem Wochenende zwischen Mohrenstraße und Französische Straße eine autofreie Zone.

An diesem Wochenende is die Friedrichstraße autofrei. Die Grünen hatten feuchte Oogen und erklär‘n det zum Modell für die Vakehrswende. Ick bezweif‘le ja stark, det die Mehrheit der Besucha det ooch so sieht. Man kann üba‘n nettet Straßenfest flanier‘n, ohne daraus gleich ’n Dauazustand machen zu woll‘n.