Kasupke sagt ...

Glooben Sie noch an den Mietendeckel? Ick nich mehr. Der Müllameesta saacht, Mietsenkungen sind nich drin, det is rechtlich nich’ durchzuboxen. Die Linke will det aba unbedingt, damit se sich als Heilsbringa alla Mieta uffspiel’n kann. Kompromiss is’ nich in Sicht, die ersten reden schon vom Ende von Rot-Rot-Jrün. Gloob ick alladings ooch nich. Vamutlich werd’n se sich noch ‘n paar Wochen streiten, dann werd’n irjendwelche Jutachten in Ufftrach jejeben und denn is Weihnachten. Derweil investiert keen Vamieta mehr und die Mieten steijen munter weita. Dolle Politik.