Kasupke sagt ...

Hamse det jesehn mit den Hochhausplänen am Dreieck Funkturm? Also det halt ick jenau so für ne Schnapsidee wie det mit nem neuen Herthastadion inna Avuskurve. Im Prinzip is ja nüscht jejen Hochhäusa einzuwenden. Wenn man drin wohnt, hat man ne schöne Aussicht. Und wenn’s nich jenuch Platz für Wohnungen jibt, muss man eben in die Höhe baun. Aba bevor die Herren Architekten mit imma neuen Luftschlössan kommen, sollten doch erstma die Hochhäusa am Alex endlich jebaut wern, die da seit zwanzich Jahren jeplant sind. Der Platz kann dadurch nur bessa wern.

kasupke@morgenpost.de