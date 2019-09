Au weia, die armen Urlauba! Thomas Cook is pleite, und nu sitzen die Leute in Jriechenland oda Spanien fest und wissen nich, wie se na Haus kommen solln. Und denn hamse ooch noch die Hoteliers am Hals, die ihre Rechnungen bezahlt ham wolln. Obwohl die Urlauba ihre Reisen ja schon beim Vaanstalta jezahlt ham! Andere ham sich lange uffn Urlaub jefreut und sind nu ooch neese.

Det hätte man ja nich jegloobt, det so’n Riesen-Reisevaanstalta, zu dem ooch Neckamann und Condor jehörn, pleite jeht. Na ja, Banken wern jerettet, bin ma jespannt, ob die Rejierung ooch für Condor wat tut. kasupke@morgenpost.de