Kasupke sagt ...

Na so wat: Kreuzberchs Bürjameesterin Monika Herrmann jibt janz offen zu, dettse sich nachts nich alleene innen Park traut. Kann ick vastehn, ick mir übrijens ooch nich, so viel Jeschlechtajerechtichkeit muss schon sein. Andraseits hat die jute Frau Herrmann so viel Va-ständnis für Drogendeala, dettse die bloß nich vatreiben oda – Jott bewahre – ausjrenzen will. Is ja ooch bessa, wenn die braven Bürja schön zu Hause bleiben, damit die Kriminelln unjestört ihrn Jeschäften nach jehn könn’ … Der Kreuzberjer Irrsinn kennt keene Jrenzen.

kasupke@morgenpost.de