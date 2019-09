Könn‘ Se sich noch an den Wahlkampfsong der Brandenburja CDU erinnan? „Wer haut Vabrechan auf den Po? Ingo, Ingo“, hieß et da. Andre Reime warn ähnlich intellijent. Tja, is nich jut jeloofen für olle Senftleben, seine Truppe hat so wenich Stimmen jekricht wie noch nie.

Hat aba wahrscheinlich nich an dem Song jelejen, eha an der seltsamen Taktik: Keene Koalition mit der SPD, lieba mit die Linken. Nu tritt Ingo, Ingo zurück. Und wat macht seine Partei? Streitet sich mit jroßem Jetöse. Damit vaspiel‘n se die Chance, mitzurejier‘n. Aba anscheinend is et spannenda, sich zu zalejen als ‘n Bundesland zu jestalten. Det vastehe, wer will. kasupke@morgenpost.de