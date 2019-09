So, det war’s denn ja wohl mit der Sommahitze. Ab heute solln’s nur noch 21 Jrad wer’n, im Vergleich zu 33 is’ det Sibirien. Ick muss aba ooch jestehn, det ick darüba nich’ allzu böse bin, ick bin halt keene Mittelmeer-Palme, der det nüscht ausmacht. Sonne und Wärme is’ knorke, aba allet üba 30 Jrad is’ jefühlte Körpaverletzung, da macht ooch Balkonien keenen Spaß mehr.

Am liebsten wär’n mir 24 bis 26 Jrad und 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtichkeit, damit det nich’ so schwül is’. Trude meente nur, denn müsst’ ick wohl nach Hawaii ziehn, da wär’ det Wetta so. Aba ick kann ja nich’ meen jeliebtet Berlin verlass’n. Außerdem muss ick imma an den ollen Schlaga denken: „Es gibt kein Bier auf Hawaii.“

kasupke@morgenpost.de