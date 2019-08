Kasupke sagt ...

Alle reden üban Mietendeckel. Also die Idee is natürlich valockend. Wer zahlt nich jern wenja Miete? Und wat heutzutage für Preise uffjerufen wern is abenteualich, wobei unsa Hauswirt noch janz vanünftich is. Andraseits kann ick mir noch sehr jut erinnern, wie elend det in Ost-Berlin ausjesehn hat. Meen Onkel Toni hat sich nich mehr ausm dritten Stock jetraut, weil det Treppenjelända abjebrochen war und nie repariert worden is. Welcha Vamieta steckt denn Jeld in sein Haus, wenna nüscht rauskricht? Und wie solln denn die jetzt schon hoffnungslos übaforderten Bezirksämta mit den hundattausenden von Mietminderungsanträjen fertich wern?

kasupke@morgenpost.de